Isparta'da Uluslararası Tıbbi Sülük Çalıştayı Gerçekleştirildi

Isparta'da Uluslararası Tıbbi Sülük Çalıştayı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Tıbbi Sülük Çalıştayı, tıbbi sülük tedavisinin bilimsel yönlerini mercek altına aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) altında faaliyet gösteren Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) tarafından düzenlenen bu önemli etkinlik, birçok akademisyen, mühendis, kamu ve özel sektör uzmanı ile araştırmacıyı bir araya getirdi.

Çalıştayda Öne Çıkan Konular

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları arasında önemli bir yer tutan tıbbi sülük tedavisinin bilimsel yönlerinin ele alındığı çalıştayda, yurtiçinden ve yurtdışından toplam 14 konuşmacı yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, çalıştaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanı Erdinç Veske ise Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmalara dair bilgi verdi. Veske, bünyelerindeki 4 su araştırma enstitüsü ile ulusal ve uluslararası sularda araştırmaların sürdüğünü vurguladı.

SAREM Müdürü Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu da çalıştayın, bilgi paylaşımının yanı sıra yeni işbirliği projelerine zemin hazırlamasını umduğunu ifade etti.

Uygulamalı Atölye Çalışmaları

Açılışın ardından gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'de tıbbi sülük üretiminin geliştirilmesi ve tesislerin standartlara kavuşturulması için uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı. Bu atölyelerde, tıbbi sülük üretimi, yetiştiricilik tesislerinde karşılaşılan hastalıkların önlenmesi için teşhis ve tedavi yöntemleri ile sülük türlerinin teşhisi konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Etkinliğin ilerleyen oturumlarında, yerli ve yabancı katılımcılar ile sektör temsilcileri, ağ kurma ve ortak proje işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Tıbbi Sülük Çalıştayı"nda, tıbbi sülük tedavisinin bilimsel yönleri ele alındı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) tarafından gerçekleştirilen çalıştay, birçok akademisyeni, mühendisi, kamu ve özel sektör uzmanı ile araştırmacıyı ağırladı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Tıbbi Sülük Çalıştayı"nda, tıbbi sülük tedavisinin bilimsel yönleri ele alındı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) tarafından gerçekleştirilen çalıştay, birçok akademisyeni, mühendisi, kamu ve özel sektör uzmanı ile araştırmacıyı ağırladı.