Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Isparta'da 4 Kasım'da düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucular ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:47
Isparta'da narkotik operasyonu: 6 gözaltı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik 4 Kasım günü gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 66 adet sentetik ecza, 48 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,16 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Şüpheliler ve adli işlem

Olayla ilgili olarak 5 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", 1 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı.

