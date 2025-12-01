Isparta’da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 15 Şüpheliye İşlem

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29–30 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık faaliyetlerine ağır darbe vurdu. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler ve yapılan işlemler kamuoyuna duyuruldu.

Narkotik operasyonlarında ele geçirilenler ve gözaltılar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda, iki araç ve bir ikamette yapılan incelemelerde bin 432 adet sentetik kannabinoid, 4,87 gram metamfetamin ve 2 adet aparat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, 3 şüpheli ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Aynı gün yunus timleri tarafından yürütülen çalışmalarda bir şahsın üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi ve şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı. Ayrıca, 29 Kasım Cumartesi günü düzenlenen başka bir narkotik operasyonda ekipler 42 adet sentetik ecza ele geçirirken, 2 şüpheli kullanım ve bulundurmadan adli işlem görüp, 1 şüpheli de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' şüphesiyle gözaltına alındı.

Kaçak sigara ağına nokta atışı

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile yunus timleri tarafından yürütülen kaçakçılık operasyonunda ise 246 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 15 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

