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Isparta'da Yaban Keçisi Avlayan Kişiye 671 Bin Lira Ceza

Isparta'da yaban keçisi avlayan bir kişiye 671 bin 355 lira ceza kesildi. İlgili ekipler, avın ardından gerekli işlemleri başlattı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 23:16
Isparta'da Yaban Keçisi Avlayan Kişiye 671 Bin Lira Ceza

Isparta'da Ciddi Ceza: Yaban Keçisi Avına Tükenmeyen Ceza!

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaban keçisi avladığı tespit edilen bir şahsın, 671 bin 355 lira ceza ile cezalandırıldığı bildirildi.

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban keçisi avlandığına dair gelen ihbarlar üzerine hemen harekete geçti. Jandarma ekipleri ile birlikte ormanlık alanda gerçekleştirilen incelemelerde, vurulmuş bir yaban keçisi bulundu.

Avcı olarak belirlenen kişinin ruhsatsız tüfeğine de el konuldu. Ekipler, bu kişinin yasadışı bir av gerçekleştirdiği için yüksek miktarda ceza ile karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Bu olay, yaban hayatının korunmasına yönelik yapılan denetimlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaban keçisi avladığı belirlenen kişiye 671 bin 355 lira ceza...

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaban keçisi avladığı belirlenen kişiye 671 bin 355 lira ceza uygulandı.

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