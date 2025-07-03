DOLAR
39,89 -0,26%
EURO
47,1 0,06%
ALTIN
4.300,57 -0,14%
BITCOIN
4.367.336,67 -0,24%

Isparta'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında, bir ahşap ev büyük hasar gördü. İtfaiye ve polis ekipleri hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 10:23
Isparta'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Isparta'da Yangın Korkuttu

Isparta'nın Aksu ilçesinde meydana gelen yangında, İstiklal Mahallesi Yeşilanamas mevkisinde bulunan bir tek katlı ahşap ev, alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi. İzzet Marangoz'a ait olan evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

İtfaiye ve Polis Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sonrasında, tek katlı ahşap evin büyük oranda hasar gördüğü bildirildi. Olayla ilgili incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan'dan OGM'ye Ek Kadro Talepleri
2
Adana'da Komşu Kavgası: Esnaf Tabancayla Yaralandı
3
Cansuyu Derneği'nden Ankara'da 'Eğitim Toplantısı': Gazze'deki Durum Vurgulandı
4
Edirne'de Buğday Tarlasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!
6
Kaçkar Dağları'nda Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor