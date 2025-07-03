Isparta'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Isparta'da Yangın Korkuttu

Isparta'nın Aksu ilçesinde meydana gelen yangında, İstiklal Mahallesi Yeşilanamas mevkisinde bulunan bir tek katlı ahşap ev, alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi. İzzet Marangoz'a ait olan evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

İtfaiye ve Polis Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sonrasında, tek katlı ahşap evin büyük oranda hasar gördüğü bildirildi. Olayla ilgili incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.