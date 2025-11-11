Isparta'da Yasa Dışı Silah Operasyonu: Çok Sayıda Tabanca ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

Isparta'da Yasa Dışı Silah Operasyonu
Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği çalışmada yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirildi.
Operasyonda 3 adet 7,65 ve 6,35 mm çapında tabanca, 4 adet av tüfeği, 36 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör, 144 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet avcı bıçağı ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
