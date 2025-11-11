Isparta'da Yasa Dışı Silah Operasyonu: Çok Sayıda Tabanca ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

Isparta KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet soruşturması başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:38
Isparta'da Yasa Dışı Silah Operasyonu: Çok Sayıda Tabanca ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

Isparta'da Yasa Dışı Silah Operasyonu

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği çalışmada yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda 3 adet 7,65 ve 6,35 mm çapında tabanca, 4 adet av tüfeği, 36 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör, 144 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet avcı bıçağı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ISPARTA’DA KOM EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA TABANCA, AV TÜFEĞİ VE FİŞEK ELE...

ISPARTA’DA KOM EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA TABANCA, AV TÜFEĞİ VE FİŞEK ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA 6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET KAPSAMINDA İŞLEM YAPILDI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri