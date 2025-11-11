Isparta'da Yasa Dışı Silah Operasyonu: Çok Sayıda Tabanca ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

Isparta KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet soruşturması başlatıldı.