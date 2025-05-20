Isparta'daki Oyuncak Deposunda Yangın: Hasar Rapor Edildi

Isparta’da Oyuncak Deposunda Yangın Olayı

Isparta'nın Gülpetek Sanayi Sitesi 3347 Sokak'ta bulunan bir oyuncak deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangının kaynağına dair detaylar henüz netlik kazanmadı.

Acil Müdahale Ekipleri Olayda Görev Aldı

Yangının fark edilmesiyle birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, hızlı bir müdahale için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, yangın kısa süre içinde söndürüldü. Ancak olayda, oyuncak deposunda belirli bir oranda hasar meydana geldi. Yangının etkileriyle ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Isparta'da bir oyuncak deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Isparta'da bir oyuncak deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.