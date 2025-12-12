Isparta Hisarardı'da Art Arda Köpek Ölümleri: Valilik İnceleme Başlattı

Olay, muhtarın uyarıları ve başlatılan inceleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan köpek ölümleri, köyde büyük tedirginlik oluşturdu. Konuyla ilgili yetkililer soruşturma başlattı.

Köy muhtarı Hasan Aydın yaptığı açıklamada: "Köyümde son günlerde art arda köpek ölümleri yaşanıyor, zehirlenme iddiaları var. Bu durumla ilgili 3 ay önce resmi başvurumu yaptım. Köyümüzde çok sayıda sahipsiz köpek bulunuyor. İlçeden gelenler, tarladan dönenler, yolda yavrulayanlar derken sayı her geçen gün arttı. Yolda yavrulu köpeklerin araçlara ve motosikletlere yönelme riski olduğunu daha önce yetkililere defalarca bildirdim. Yavruların ve annelerinin toplanmasını istedim"

Aydın, köyünde diğer köylerin aksine herhangi bir toplama yapılmadığını belirterek, "Köyümüzden bir tane bile köpek alınmadı. 37 köyün köpekleri toplandı, bir tek bizim köy kaldı" ifadelerini kullandı.

Muhtar ayrıca yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Bu yavruların ve annelerinin toplanıp güvenli bir barınağa götürülmesini istiyoruz. Orada bakılsınlar, beslensinler. Aksi halde bugün birkaç köpek öldüyse yarın 400’den fazlası ölebilir. Gelsinler, köpekleri toplasınlar, barınaklara yerleştirsinler. Şu anda köyün 4-5 farklı noktasında hem yetişkin köpekler hem yavrular bulunuyor"

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada ise: "Yalvaç ilçemize bağlı Hisarardı köyümüzde meydana geldiği iddia edilen şüpheli sahipsiz hayvan ölümleriyle ilgili valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme kapsamında ilgili kurum personelinden oluşturulan heyetin bahse konu köydeki çalışmaları devam etmektedir. Konu valiliğimizce yakından takip edilmekte olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

