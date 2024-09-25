Isparta'nın Yeni Valisi Abdullah Erin Göreve Başladı

Isparta Valisi Abdullah Erin Görevine Resmen Başladı

Isparta Valiliği'ne ataması yapılan Abdullah Erin, resmi olarak göreve başladı. Görevini devraldığı gün, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş, Jandarma Komutanı Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu ve diğer kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilikteki İlk Açıklamalar

Vali Erin, göreve başlamasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu pozisyona atanmasında katkıları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederek, Isparta'nın güzelliklerine katkıda bulunmak için çaba göstereceğini belirtti.

Huzur ve İşbirliği Vurgusu

Erin, konuşmasında şehirde huzurlu bir atmosferin korunmasına ve geliştirilmesine odaklanacaklarını ifade etti. "Tartışmalara girmeden, Isparta'yı ileriye taşıma çabası içinde olacağız" diyen Erin, şehrin tüm dinamikleriyle işbirliği yapacaklarını da vurguladı.

Kültürel Zenginliklerin Ön Planda Olacağına Dikkat

Abdullah Erin, Isparta'nın kültürel zenginliklerinin tanıtılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. "Kapılarımız her zaman açık olacak, istişareye önem vereceğiz" diyerek, şehrin sorunlarını değerlendirip çözmeye yönelik adımlar atacaklarını ifade etti.

Valiler Kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atanan Abdullah Erin, göreve başladı.

Valiler Kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atanan Abdullah Erin, göreve başladı.

Valiler Kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atanan Abdullah Erin, göreve başladı.