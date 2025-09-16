Isparta Yazılı Kanyon: Doğa, Tarih ve Uzun Yürüyüş Rotası

Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon, 1989'da tabiat parkı ilan edildi; zengin flora-fauna, Aziz Paul Yolu ve berrak sularıyla doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:20
Isparta'nın Yazılı Kanyon'u: Doğa ile Baş Başa

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, Toros Dağları'nın batı uzantıları içinde yer alan Yazılı Kanyon, zengin bitki örtüsü, tarihi kalıntıları ve berrak sularıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tabiat Parkı ve Fiziksel Özellikler

1989'da tabiat parkı ilan edilen kanyon, derinliği 100 ila 400 metre arasında değişen yapısıyla dikkati çekiyor.

Kanyon içerisinde yer alan Yazılı Dere'nin soğuk kaynak suları, Karacaören Baraj Gölü'ne akıyor; temizliği ve serinliğiyle bölgeye hayat katıyor.

Flora ve Fauna

Tabiat parkında 12 endemik bitki türü ile 76 kuş, 10 memeli ve 6 balık türü bulunuyor. Yaban keçisi, su samuru, doğan ve keklik gibi canlılar da bölgedeki gözlemlenebilen türler arasında.

Bölge, doğa fotoğrafçılığı ve yaban hayatı gözlemi için önemli fırsatlar sunuyor.

Tarih ve Yürüyüş: Aziz Paul Yolu

Kanyondan geçen Aziz Paul Yolu ise ziyaretçilere tarihle doğayı buluşturan bir yürüyüş rotası olanağı sağlıyor. Antalya'ya kadar uzanan yaklaşık 500 kilometrelik bu rota, Türkiye'nin en uzun yürüyüş parkurlarından biri olarak biliniyor.

Ziyaretçi İmkanları

Ziyaretçiler, belirlenen piknik alanlarında vakit geçirebiliyor; kanyon, doğayla baş başa kalmak isteyenler için Akdeniz'in en özel duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor