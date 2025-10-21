Ispartalı İbrahim Dede'nin Hayır Bahçesi'nde Ücretsiz İkram

Isparta'nın Sav beldesinde 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, 30 yıldır Hayır Bahçesi'ndeki ürünleri ziyaretçilere ücretsiz ikram ediyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 14:26
Sav beldesinde 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı'nın 30 yıllık geleneği

İbrahim Çakmakçı, 1995'te emekli olduktan sonra Sav'da kurduğu 'Hayır Bahçesi'nde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri beldeye gelen ziyaretçilere ücretsiz sunuyor.

Çakmakçı, bahçesini yılın büyük bölümünde ziyaretçilere açık tutmak için farklı ürünler ektiğini, özellikle çilek üretimine ağırlık verdiğini belirtiyor.

'Misafirler yılın 8-9 ayı gelsin istiyorum.' Bu yüzden yediveren türden yaklaşık 3 bin kök çilek diktim. Gelen herkes kendi elleriyle toplayıp yiyor, biz de elimizden geldiğince ikram ediyoruz.

'Çocukluk hayalimdi'

'Küçükken arkadaşlarla bir bahçeden kiraz yemeye gitmiştik. Bahçe sahibi bizi yakalayınca çok üzülmüştüm. O gün kendi kendime söz verdim: Bir gün benim de bahçem olursa kimseye yeme demeyeceğim. Herkes yesin, paylaşsın istedim. İyiliğin paylaşarak çoğaldığına inanıyorum. Bu yıl 5 bin ziyaretçiye ulaşacağını düşünüyorum. Her sene bu geleneği sürdürüyorum. Ürünleri satmak için değil, paylaşmak için yetiştiriyorum. Çünkü bugün üretip yarın paylaşmadıktan sonra bir anlamı yok. Benim için en büyük kazanç insanların yüzündeki tebessüm.'

Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, 30 yıldır bahçesindeki meyveleri beldeye gelen ziyaretçilere ücretsiz ikram ediyor. Sav'da 1995'te emekli olduktan sonra "Hayır Bahçesi" adını verdiği bahçesini kuran Çakmakçı, o günden bu yana bahçesinde yetişen meyve ve sebzeleri yoldan geçen ya da ziyarete gelen kişilerle ücretsiz paylaşıyor.

