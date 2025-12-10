DOLAR
İspir'de Kaçak Avcılara Suçüstü: Nesli Tehlikedeki Yaban Keçisi Hedeflendi

Erzurum İspir'de DKMP ekipleri, nesli tehlikedeki yaban keçisi için kaçak av girişiminde bulunan iki kişiyi suçüstü yakaladı; silah ele geçirildi, 36.500 TL ceza uygulandı.

Denetim ve Müdahale

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avcılara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Erzurum'un İspir ilçesi sınırları içinde gerçekleştirilen rutin yaban hayatı denetimleri sırasında, iki şahsın nesli tehlike altında olduğu için avlanması kesin olarak yasaklanan yaban keçisini avlamaya çalıştığı tespit edildi.

Olayın Ayrıntıları

Ekiplerin yürüttüğü yaklaşık 5 saat süren arazi taraması ve teknik takip sonucu, şüphelilerin kamuflaj kıyafetleriyle araziye gizlendikleri belirlendi. Ayrıca ormanlık alan içine tahtalar ve saç levhalar kullanılarak inşa edilmiş bir gözetleme kulübesi tespit edildi; kulübenin kaçak av faaliyetlerini görünmeden sürdürmek amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

Hızlı ve etkili müdahale ile olay yerinde arama yapılmış, 1 adet yivli av tüfeği ile 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Yasal İşlem ve Para Cezası

Olayla ilgili olarak, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında şahıslara toplam 36 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yasa dışı av girişimi nedeniyle tür tazminat süreci de başlatıldığı bildirildi.

DKMP ekiplerinin denetimleri ve müdahaleleri sürüyor; bölgedeki korunması gereken türlerin yasadışı avcılığa karşı korunmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir.

