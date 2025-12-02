İspir’de kış uykusuna hazırlanan ayı ailesi cep telefonuyla görüntülendi

Yedigöller Mahallesi'ndeki mağarada doğal yaşam anları

Erzurum’un İspir ilçesi Yedigöller Mahallesi’nde yaşayan ve Dağların oğlu ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, Tüneller bölgesindeki bir mağarada kış uykusuna henüz yatmamış bir ayı ailesini cep telefonu ile görüntüledi.

Erkan’ın kaydettiği görüntülerde aileden boz ayının mağaranın duvarına sırtını sürterek kaşınması ve eliyle karnını kaşıması öne çıktı. Sırtını duvara sürerek kaşınan ayının anbean yansıyan halleri izleyenleri gülümsetti.

Sürünerek ilerlediği bölgede ayı ailesini kayda alan Bülent Erkan, doğal yaşamı görüntülemeye devam edeceğini belirtti.

