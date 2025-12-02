İspir’de Kış Uykusuna Hazırlanan Ayı Ailesi Cep Telefonuyla Görüntülendi

Erzurum İspir'de profesyonel dağcı Bülent Erkan, Tüneller bölgesinde kış uykusuna hazırlanan ayı ailesini cep telefonuyla görüntüledi; boz ayının kaşınma anları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:26
Yedigöller Mahallesi'ndeki mağarada doğal yaşam anları

Erzurum’un İspir ilçesi Yedigöller Mahallesi’nde yaşayan ve Dağların oğlu ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, Tüneller bölgesindeki bir mağarada kış uykusuna henüz yatmamış bir ayı ailesini cep telefonu ile görüntüledi.

Erkan’ın kaydettiği görüntülerde aileden boz ayının mağaranın duvarına sırtını sürterek kaşınması ve eliyle karnını kaşıması öne çıktı. Sırtını duvara sürerek kaşınan ayının anbean yansıyan halleri izleyenleri gülümsetti.

Sürünerek ilerlediği bölgede ayı ailesini kayda alan Bülent Erkan, doğal yaşamı görüntülemeye devam edeceğini belirtti.

