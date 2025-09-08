İsrail: 100 Bin Askerin Rehabilitasyonunun 2028'e Kadar Sürmesi Bekleniyor

Israel Hayom ve Savunma Bakanlığı verileri

İsrail medyasına göre, Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan etkilenen 100 bin yaralı askerin tedavisinin 2028'e kadar devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, bu rakamın yaklaşık 50 bininin psikolojik rahatsızlık geçirdiği kaydedildi.

Haberde, söz konusu sayının "İsrail'in savaş tarihindeki en yüksek sayı" olduğuna dikkat çekildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, İsrail ordusunun yaralı ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastalarının tedavisi için ortak kamu komitesi oluşturdukları bilgisi verildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusundaki yaralı sayısının Gazze'ye yönelik son saldırılarda arttığı vurgulandı ve saldırılardan etkilenen askerlerin tedavi, rehabilitasyon ve topluma kazandırılması süreçlerinin izleneceği belirtildi.

İsrail ordusunun resmi verilerine göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra, 456'sı 27 Ekim'de başlatılan kara saldırıları sırasında olmak üzere 900 asker öldü.

Bu süreçte 2 bin 888'i kara saldırılarında olmak üzere toplam 6 bin 218 asker de yaralandı.

Öte yandan, bazı İsrailli uzmanlar Gazze'de ve Lübnan'ın güneyindeki saldırılar sırasında ölen ve yaralananların sayısının İsrail ordusu tarafından gizlendiğini savunuyor.