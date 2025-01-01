İsrail, 2024'te 198 Filistinlinin Cenazesini Alıkoydu

İsrail, 2024 yılı itibarıyla öldürdüğü Filistinlilerden 198'inin cenazesini elinde tuttuğunu duyurdu. Bu durum, Filistin'de gerilimi artıran bir olay olarak kaydedildi. Filistin'de faaliyet gösteren "Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi", konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail yönetimi 2024 yılı içerisinde belgelenmiş 198 şehidin cenazelerini alıkoyuyor," ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, söz konusu açıklamada, bu sayının Girişimin belgelediği ve "Sayı Mezarlığı" olarak bilinen gizli bir mezarlıkta ve morglarda tutulan 641 kişinin cenazesinin yaklaşık üçte birini oluşturduğuna dikkat çekildi.

İsrail yönetiminin, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını, sadece sayısal verilerin bulunmasıyla tanınan "Sayı Mezarlığı" adlı gizli mezarlara defnediyor olması, uluslararası toplulukta ciddi bir endişe yaratıyor.