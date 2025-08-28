İsrail 7 Ekim'den Bu Yana 197 Gazeteci Gözaltıladı: 50'si Hâlâ Hapiste

Filistin Esirler Cemiyeti açıklaması

Filistin Esirler Cemiyeti'nin yazılı açıklamasına göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim şehrinden gazeteci Asid Ammarne'yi gözaltına aldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde soykırımın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde tutulan gazeteci sayısının 50'ye yükseldiği belirtildi. Kurum, toplamda 197 gazetecinin gözaltına alındığını, bunlardan birisinin kadın olmak üzere 50 kişinin halen cezaevinde tutulduğunu kaydetti. Ayrıca açıklamada 7 Ekim öncesinde tutuklanan 5 kişi bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecileri tutuklama ve hedef alma politikasını benzeri görülmemiş şekilde artırdığı vurgulandı. İsrail makamlarının amaçları arasında gazetecileri susturmak, gazetecilik faaliyetleri üzerinde daha fazla kontrol ve denetim uygulamak, düşünce ve ifade özgürlüğü ile mesleklerini kullanma haklarını ellerinden almak ve Gazze'deki soykırımda gazetecileri hedef almak olduğu kaydedildi.