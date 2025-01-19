İsrail, 90 Filistinliyi Serbest Bırakacak: Kadın ve Çocuklar Ağır Basıyor

İsrail'in Serbest Bırakacağı Filistinlilerin İsimleri Açıklandı

İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakması beklenen 90 Filistinlinin isimleri duyuruldu. Bu kişilerin 69'u kadın, 20'si çocuk ve birinin de genç yaşta olduğu belirtildi.

Esirlerin Listesi ve Öne Çıkan İsimler

Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü bünyesindeki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail’in serbest bırakacağı Filistinlilerin isim listesini paylaştı. Bu listede, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticisi ve eski milletvekili Halide Cerrar ile gazeteci Büşra et-Tavil gibi önemli isimler de yer alıyor.

Ateşkes ve Esir Takası Süreci

Anlaşma gereği, 3 İsrailli kadın esirin serbest kalmasına karşılık, 90 Filistinlinin özgürlüğüne kavuşacağı ifade edildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir takasının birinci aşaması doğrultusunda akşam saatlerinde 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Gelecekteki Aşamalar ve İnsani Yardım

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası detaylarına ilişkin bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma, bugün TSİ 12.15’te yürürlüğe girdi ve ilk aşamada İsrailli 33 esirin serbest bırakılacağı belirtildi. Ayrıca, bu anlaşmanın bir parçası olarak Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşımının sağlanması ve yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşü de gündeme geldi.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacaktır.