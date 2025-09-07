İsrail, ABD'nin Gazze Ateşkes ve Esir Takası Teklifini 'Ciddi' Değerlendiriyor

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla iletilen yeni teklifi 'ciddi şekilde değerlendirdiği' belirtildi.

Teklifin içeriği

KAN devlet televizyonunun haberine göre teklif, sağ ve ölü 48 İsrailli esirin tamamının teslimi, 'Gideon'un Savaş Arabaları 2' operasyonunun sonlandırılması ve Trump liderliğinde derhal bir müzakere sürecinin başlatılması gibi koşulları içeriyor.

Arabulucular ve iletim süreci

Açıklamada, Witkoff'un teklifi İsrailli aktivist Gershon Baskin aracılığıyla Hamas'a ilettiği kaydedildi. Baskin'in daha önce 2006'da esir alınan Gilad Şalit için yürütülen müzakerelerde arabuluculuk yaptığı hatırlatıldı.

Hamas ve İsrail'in pozisyonları

Hükümet açıklamasında, "Tel Aviv, Trump'ın yeni teklifini ciddi şekilde değerlendiriyor ancak Hamas uzlaşmaz tavrını sürdürecektir." ifadesi yer aldı. Kanal 12 ise haberinde, Hamas'ın savaşın sona ereceği vaadine güvenmesi gerektiğini, çünkü esirlerin serbest bırakılmasından sonra İsrail'in Gazze'de savaşa devam etmek için iç ve dış meşruiyetinin kalmayacağını aktardı.

Haberde ayrıca, İsraillilerin Hamas'ın ABD'nin yeni önerisini kabul etmesini beklemedikleri ve olaya büyük şüpheyle yaklaştıkları belirtildi.

Önceki teklifler ve kapsamlı ateşkes iddiaları

Arabulucuların sunduğu kısmi ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini Mısır ile Katar sunmuş, Hamas bu teklifi 18 Ağustos'ta kabul ettiğini duyurmuştu; ancak İsrail söz konusu teklife yanıt vermemekte ısrar etmişti.

Hamas, kapsamlı ateşkes için Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gibi şartları kabul edebileceğini; ayrıca Gazze yönetiminin kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakılmasına hazır olduğunu bildirmişti.

İsrail ise şartlarını tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması ve İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması olarak sıraladı.

Müzakerelerin yeniden başlaması

İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasında haftalar süren kesintinin ardından son günlerde görüşmelerin yeniden başladığını duyurdu. Donald Trump, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Trump, söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda görüşüldüğünü, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etti.