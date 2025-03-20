İsrail Ablukası ve Saldırıları: Gazze'de Kıtlık ve İnsani Felaket Derinleşiyor

İsrail'in Gazze'deki insani durumu giderek kötüleştiriyor. Sınır kapılarının kapalı olması halkı kıtlık ve ölüme sürüklüyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:23
İsrail Ablukası ve Saldırıları: Gazze'de Kıtlık ve İnsani Felaket Derinleşiyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Artıyor

İsrail, ABD’nin desteğiyle Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırılarını artırırken, ağır bir abluka ve tüm sınır kapılarının kapatılması nedeniyle bölgedeki Filistinliler, benzeri görülmemiş bir insani felaket ve açlığın pençesine sürükleniyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, bu durumu endişe verici bir şekilde dile getirdi.

Yeni Saldırılar ve Artan Can Kaybı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart sabahından bu yana düzenlenen saldırılarda en az 710 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli ise yaralandı. Sağlık kaynakları, birçok yaralının ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle kurtarılamadığını aktardı.

Kara Gece: Gazze'nin Acı Yüzyılı

Gazze’de 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen kan ve yıkım manzaraları, özellikle 18 Mart'ta yoğun hava saldırılarının ardından daha da belirgin hale geldi. Filistinliler, o geceyi "kara gece" olarak nitelendirirken, İsrail savaş uçaklarının bombardımanlarından kurtulamadıklarını ifade ediyor.

Enkaz Altında Kalan Hayatlar

Saldırıların özellikle, evleri yıkılan ve yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları hedef aldığı belirtildi. Filistinliler, enkaz altında mahsur kalan ve hayatını kaybeden kişilerin görüntülerinin yürek burkan bir durum olduğunu dile getiriyorlar. Sivil savunma ekiplerinin gerekli ekipman ve malzeme eksiklikleri nedeniyle kurtarma çalışmalarında başarılı olamadığı vurgulanıyor.

Gazze'de Kıtlığın Eşiğinde Bir Halk

Mahmud Basal, "Sınır kapılarının hâlâ kapalı olması; Filistin halkının gıda ve tıbbi malzemelerden mahrum kalmasıyla beraber, Gazze Şeridi sakinlerini tehdit eden bir kıtlığın eşiğindeyiz" dedi. Dünya Gıda Programı da, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye herhangi bir gıda malzemesi gönderilemediğini belirtti. Sağlık kaynaklarına göre, 2,4 milyon Filistinli arasında yaklaşık 1,5 milyonu, İsrail saldırıları nedeniyle evsiz kaldı.

Uluslararası Müdahale Çağrısı

Ablukanın devam etmesi durumunda yardım ve ilk yardım operasyonlarının tamamen felç olacağı uyarısını yapan Basal, uluslararası toplumdan acil bir müdahale talep etti. Gazze'deki bu insani felaketin durumu her geçen gün daha da tehlikeli bir hale gelmektedir.

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