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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı. 7 Ekim'den bu yana gözaltı sayısı 11,800'ü geçti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 17:09
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri operasyonlarda toplam 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu baskınlar, El Halil, Cenin, Nablus, Tulkerim ve Eriha şehirlerinde yoğunlaşmış durumda.

Baskınlar ve Sonuçları

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınanların arasında eski tutuklular da bulunuyor. Baskınlar sırasında, Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği ve gözaltına alınan kişilerin ailelerine darp ve tehdit uygulandığı bildirildi.

Gözaltı Sayısı Artıyor

Açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 11 bin 800'ü geçtiği ifade edildi. Bu tarih itibarıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlamış ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki baskınlar artış göstermiştir.

Can Kaybı Rakamları

Filistin makamlarından alınan verilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 167'si çocuk olmak üzere 794 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Bu durum, bölgedeki gerilimin ve yaşanan insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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