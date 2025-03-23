İsrail Askerleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 13 Filistinliyi gözaltına aldı. Artan saldırılar ve gözaltılar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 15:18
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine yaptığı baskınlarda 13 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, bu operasyonlar sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın kuzey, orta ve güney bölgelerinde gerçekleşti.

Kalkilya kentine düzenlenen baskında, bazı evlerde arama yapan İsrail askerleri, 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Nablus'un köylerine yapılan baskınlarda 4 ve Cenin'de ise 1 Filistinli gözaltına alındı. Cenin'de, 25 Ocak 2024'te evinin kuşatılması sonrası yaşamını yitiren Filistinli Visam Velid Haşan'ın evine yapılan baskında ise, askerler Visam’ın kardeşi Ahmed'e teslim olmaması durumunda evi bombalamakla tehdit etti.

Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesinde de 3 Filistinli gözaltına alındı. Batı Şeria'nın güney bölgelerinde ise İsrail askerleri El Halil kentinin yanı sıra Sair ve Halhul beldeleri ile Arub Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış kaydedildi. Bu süreçte, İsrail askerleri ile topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 937 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı ve yaklaşık 15 bin 700 kişi gözaltına alındı.

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