İsrail Askerleri, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Gözaltılar Gerçekleştirdi

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 25 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Esir İşleri Heyeti'nden gelen bilgilere göre, gözaltılar El Halil, Beytüllahim, Cenin, Nablus ve Tulkerim kentleriyle birlikte işgal altındaki Doğu Kudüs mahallelerini kapsayan baskınlarda gerçekleşti.

Baskınlarda Altyapıya Zarar Verildi

Baskınların yapıldığı bölgelerde, İsrail askerlerinin hem altyapıya hem de Filistinlilerin evlerine ciddi zararlar verdiği, eşyalarını da tahrip ettiği bildirildi. Bu durum, bölgedeki gerginlik ve insani koşullar üzerine derin etkiler yaratmaktadır.

İsrail'in 19 Ocak tarihinde Hamas ile varılan esir takası anlaşması çerçevesinde bazı Filistinli tutukluları serbest bırakmasına karşın, Batı Şeria'daki düzenli baskınlar ve gözaltılar devam ediyor. Bu durum, bölgedeki halk arasında büyük bir tedirginliğe neden olmaktadır.