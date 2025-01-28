DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,35 0,5%
ALTIN
3.155,66 -0,17%
BITCOIN
3.679.698,25 -1,21%

İsrail Askerleri, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki baskınlarında 25 Filistinli gözaltına alındı. Altyapı ve evlere zarar verildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:19
İsrail Askerleri, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Gözaltılar Gerçekleştirdi

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 25 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Esir İşleri Heyeti'nden gelen bilgilere göre, gözaltılar El Halil, Beytüllahim, Cenin, Nablus ve Tulkerim kentleriyle birlikte işgal altındaki Doğu Kudüs mahallelerini kapsayan baskınlarda gerçekleşti.

Baskınlarda Altyapıya Zarar Verildi

Baskınların yapıldığı bölgelerde, İsrail askerlerinin hem altyapıya hem de Filistinlilerin evlerine ciddi zararlar verdiği, eşyalarını da tahrip ettiği bildirildi. Bu durum, bölgedeki gerginlik ve insani koşullar üzerine derin etkiler yaratmaktadır.

İsrail'in 19 Ocak tarihinde Hamas ile varılan esir takası anlaşması çerçevesinde bazı Filistinli tutukluları serbest bırakmasına karşın, Batı Şeria'daki düzenli baskınlar ve gözaltılar devam ediyor. Bu durum, bölgedeki halk arasında büyük bir tedirginliğe neden olmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçimlerini Yaptı
2
Aksaray'da Yöresel Şiveyle Maç Anlatan Spiker Beğeni Topluyor
3
İzmir'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
4
ABD'de Bir Günde 1179 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı
5
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyindeki İşgalini Sürdürüyor: 26 Ölü ve 160 Yaralı
6
Kayseri'de Gazeteciye Silahlı Saldırı: Sanığa 2 Yıl 10,5 Ay Hapis Cezası
7
Rusya, Batı'nın UNESCO Faaliyetlerini Siyasallaştırma Çabalarını Eleştirdi

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!