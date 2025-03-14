İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Yaraladı

Yaralama Olayı Batı Şeria'da Gerçekleşti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde ateş açarak bir Filistinliyi yaraladığı bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri iftar vakti Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasına baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin baskın sırasında 18 yaşındaki bir Filistinliyi uyluğundan gerçek mermiyle yaraladığını ve yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Nablus'ta Daha Önceki Olaylar

Öte yandan, İsrail güçlerinin daha önce Nablus'un doğusundaki Salim kasabasına düzenlediği baskında bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü öğrenildi. Ayrıca, Nablus'a bağlı Meracim köyünde 6 evi ve bir aracı ateşe veren İsrail askerleri, bölgedeki gerilimi artıran olaylara imza atıyor.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözlemleniyor.