İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Eşyaları Çaldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin eşyalarını çaldığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 19:14
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Eşyaları Çaldı

İsrail Askerlerinin Cenin'deki Eşya Hırsızlığı Gözler Önünde

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, özellikle Cenin Mülteci Kampı'nda, İsrail askerlerinin Filistinlilere ait eşyaları çaldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu görüntülerde, üç İsrail askerinin Filistinlilere ait bazı ev eşyalarının yanı sıra küçük bir mutfak tüpü ve konserve yiyecekleri taşıdığı gözlemleniyor.

Cenin'deki Olayların Arka Planı

Aktivistler, bu olayların 21 Ocak'tan itibaren şiddetli saldırılarla gündeme gelen Cenin'de kaydedildiğini ifade ediyor. Ancak konuya ilişkin Filistin veya İsrail tarafında henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda.

İsrail'in Saldırı Stratejisi

Gazze'de gerçekleştirilen ateşkesin 19 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'e yönelik "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu şiddetli saldırılarını, 27 Ocak'ta Tulkerim ve 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine genişletti.

8 Şubat'ta Tamun'daki birliklerini geri çeken İsrail ordusu, 9 Şubat'ta da Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarını genişletti. 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlendi.

Bu tür saldırılar, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" adı verilen operasyonları anımsatmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Market Yangını: Çalışanların İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi
2
Brüksel'de Su Yönetimi İçin Tarihi Forum: TDT Bölgesel Su Forumu
3
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi
4
ABD, Golden Pass'in LNG İhracat İznini Uzattı
5
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Çin ile Olası Savaşa Hazırlıklıyız
6
Katar ve Endonezya Dışişleri Bakanları Gazze ve Batı Şeria'yı Görüştü
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İddialı Açıklama: Terör Belası Tarihin Çöplüğüne Atılacak

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Emeklilikte Çığır Açacak Düzenleme: Erken Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

Devletten Emeklilere Kıyak: Yüzde 30 Destek ile Yeni Dönem Başlıyor

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava