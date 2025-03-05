İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Eşyaları Çaldı

İsrail Askerlerinin Cenin'deki Eşya Hırsızlığı Gözler Önünde

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, özellikle Cenin Mülteci Kampı'nda, İsrail askerlerinin Filistinlilere ait eşyaları çaldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu görüntülerde, üç İsrail askerinin Filistinlilere ait bazı ev eşyalarının yanı sıra küçük bir mutfak tüpü ve konserve yiyecekleri taşıdığı gözlemleniyor.

Cenin'deki Olayların Arka Planı

Aktivistler, bu olayların 21 Ocak'tan itibaren şiddetli saldırılarla gündeme gelen Cenin'de kaydedildiğini ifade ediyor. Ancak konuya ilişkin Filistin veya İsrail tarafında henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda.

İsrail'in Saldırı Stratejisi

Gazze'de gerçekleştirilen ateşkesin 19 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'e yönelik "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu şiddetli saldırılarını, 27 Ocak'ta Tulkerim ve 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine genişletti.

8 Şubat'ta Tamun'daki birliklerini geri çeken İsrail ordusu, 9 Şubat'ta da Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarını genişletti. 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlendi.

Bu tür saldırılar, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" adı verilen operasyonları anımsatmaktadır.