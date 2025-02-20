İsrail Askerleri Batı Şeria'da İki Filistinli Çocuğu Darp Etti

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Tubas kentinde iki kardeşi darp ederek yaraladı. Ramallah'ta ise bir aracın içine göz yaşartıcı gaz attı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:39
İsrail Askerleri Batı Şeria'da İki Filistinli Çocuğu Darp Etti

Batı Şeria'da Şiddet Olayları Devam Ediyor

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde iki Filistinli çocuğu darp ettiği bildirildi. Filistin devlet ajansı WAFA, Tubas'ın doğusundaki Hirbet Yarza bölgesinde, Faris ve Ömer Muhammed Deragime isimli kardeşlerin İsrail güçleri tarafından yaralandığını aktardı.

Çadırlara Baskın ve Gözaltılar

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail güçleri bölgedeki vatandaşların çadırlarına baskın düzenledi. Bu baskın sırasında, çadırda bulunan bir ailenin tüm bireyleri alıkonulmuş, çadırda arama yapılmış ve iki kardeş darp edilmiştir.

Ramallah'ta Gazlı Saldırı

Ayrıca, WAFA tarafından yayımlanan bir diğer habere göre, bir İsrail askerinin Ramallah kentinin doğusunda bir toplu taşıma aracının içine göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu, aracın içindeki çok sayıda kişi gazdan etkilenmiştir.

Bu olaylar, Batı Şeria'da gerginliğin arttığını ve sivil zararlarının devam ettiğini gösteriyor.

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