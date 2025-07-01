İsrail Askerleri Batı Şeria’da İki Filistinliyi, Biri Çocuk, Öldürdü

Olayın Ayrıntıları

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılar sonucu, biri 16 yaşında çocuk olmak üzere 2 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde Emced Avad Huşiyye isimli gence ateş açıldı ve bu talihsiz olay sonucunda çocuk hayatını kaybetti.

Bir Diğer Ölüm ve Yaralılar

Batı Şeria'nın güneyinde, El Halil'e bağlı Zahiriyye beldesinde de benzer bir saldırı meydana geldi. İsrail ordusunun hedefinde olan Samir Bisam ez-Zeğarine, ayrım duvarı yakınındaki kontrol noktasında açılan ateşle yaşamını yitirdi. İsrail makamları, Zeğarine'nin cenazesini Filistin sağlık ekiplerine teslim ederek, naaşını Dura Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralanmalar ve Gözaltılar

Olayların devamında, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Tulkerim'in Nezle İsa beldesinde bir Filistinli yaralandı. Beytüllahim'in doğusundaki Aş Gurab kapısından geçtiği sırada 43 yaşındaki Kifah İbrahim Halil'e açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Ayrıca, Beytüllahim'in güneyindeki el-Hadar beldesine düzenlenen baskında en az iki kişinin gözaltına alındığı, Filistinlilerin evlerine zorla girilerek eşyalarına zarar verildiği bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin ayrım duvarı yakınında yaraladığı gencin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ölü Sayısında Artış

7 Ekim 2023'te, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybedenlerin sayısı en az 980'e ulaşmıştır. Bu tarihten itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda da önemli bir artış gözlemlenmektedir.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emced Avad Huşiyye, El-Halil’in güneyindeki Yatta kentinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Huşiyye, Ramallah kent merkezindeki El-Menara Kavşağı’nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Cenaze törenine katılan Filistinliler, İsrail’in ihlallerini kınayan sloganlar attı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emced Avad Huşiyye, El-Halil’in güneyindeki Yatta kentinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Huşiyye, Ramallah kent merkezindeki El-Menara Kavşağı’nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Cenaze törenine katılan Filistinliler, İsrail’in ihlallerini kınayan sloganlar attı.