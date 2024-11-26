İsrail Askerleri Birzeit Üniversitesi'ne Baskın Düzenledi: İki Öğrenci Gözaltına Alındı

İsrail Askerlerinden Birzeit Üniversitesi'ne Baskın

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bulunan Birzeit Üniversitesi'ne düzenlediği baskınla iki öğrenciyi gözaltına aldı.

Üniversitenin öğrenci konseyinin AA'ya yaptığı açıklamada, Ramallah'ın kuzeyindeki Filistin kampüsünde gerçekleştirilen baskın hakkında bilgiler verildi. İsrail askerleri, bu baskında iki öğrenciyi tutuklarken, üniversitenin Öğrenci Birliği Genel Merkezini tahrip etti ve birçok kapısına zarar verdi.

Birzeit Üniversitesi, geçmişte de defalarca İsrail askerlerinin baskınlarına maruz kalmıştı. Özellikle 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlayan saldırılardan sonra, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'de Filistinlilere yönelik gözaltı ve saldırılarda önemli artış gözlemlendi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Filistin Esirler Cemiyeti ortak bir açıklama yaparak, 7 Ekim 2023 itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 800'ü geçtiğini bildirdi.

Bu süre zarfında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırılarda 167’si çocuk olmak üzere toplam 794 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.