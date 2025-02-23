İsrail Askerleri Gazze'de Yardım Aracını Hedef Aldı: 1 Ölü, 4 Yaralı

İsrail askerleri Gazze'nin güneyinde yardım taşıyan bir araca ateş açtı; 1 Filistinli öldü, 4 Filistinli yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:33
İsrail Askerleri Gazze'de Yardım Aracını Hedef Aldı: 1 Ölü, 4 Yaralı

İsrail Askerleri Gazze'nin Güneyinde Saldırı Başlattı

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakınlarında yardım taşıyan sivil bir aracı hedef aldı. Bu saldırı sonucunda, 1 Filistinli yaşamını yitirirken, 4 Filistinli de yaralandı.

Saldırının Ayrıntıları

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail tankları, içerisinde Filistinli gençlerin bulunduğu yardım aracına ateş açtı. Saldırı sırasında, aracın kaçmaya çalıştığı ve devrildiği öğrenildi. Bu olay, sivil halk üzerindeki şiddetin ne denli arttığını gözler önüne seriyor.

Yaralıların Durumu

Saldırıda yaralananlar arasında bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi ve gelişmelerin takip edileceği belirtiliyor.

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