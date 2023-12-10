İsrail askerleri Gazze'ye gönderilen yardım malzemelerini gülerek yaktılar

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, bu süreçte 17 bin 700'den fazla masumun hayatını kaybetmesine neden oldu.

İsrail ordusu, hastane ve mülteci kamplarını bile hedef alarak Gazze'ye gelen yardımların sınırlı geçişine izin veriyor. Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen yardımlar, İsrail tarafından izin verilse bile Gazze'ye ulaşmasına engel olunuyor.

Gazze'de su, ekmek, ilaç gibi temel ihtiyaçlar konusunda büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Yardım tırları, Gazzeli vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok malzeme ile dolu olmasına rağmen, İsrail bu malzemelere ulaşılmasına izin vermiyor.





Bu trajik durumu daha da vahim hale getiren bir diğer olay ise İsrail askerlerinin yardım tırlarındaki malzemeleri yağmalayıp ardından yakmaları. Sosyal medyaya düşen videolarda, askerlerin yardım malzemelerini bilinçli bir şekilde tahrip ettiği ve bu durumu eğlenceli bir şekilde kutladığı görülüyor.





Gazze'ye gelen yardımların bile izin alsa bile ulaşmasına müsaade edilmemesi, uluslararası toplumda ve sosyal medyada büyük tepkilere yol açıyor. Bu vahşi uygulamalar, İsrail'in insani yardıma erişimi kısıtlayarak Gazze'deki insanların yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiği gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır.