İsrail Askerleri Küresel Sumud Filosu Gemilerine Çıkmaya Başladı
İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri, İsrail ordusunun insani yardım amaçlı Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosundeki gemilere çıkmaya başladığını duyurdu.
Muhabirin Paylaşımı
Itay Blumental, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin filodaki bazı gemilere çıktığını belirtti.
Saldırı ve Ele Geçirme İddiaları
KAN muhabiri, İsrail ordusunun filo üzerinde saldırılara başladığını ve bazı gemilere İsrail komandolarının çıktığını aktardı.
Aktivistlerin Bildirimi
Aktivistler ise iletişimlerin yer yer kesildiğini bildirerek, İsrail ordusunun gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığını öne sürdü.
Olayla ilgili gelişmeler ve doğrulamalar geldiğinde haber akışında güncelleme yapılacaktır.