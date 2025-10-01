İsrail Askerleri Küresel Sumud Filosu Gemilerine Çıkmaya Başladı

KAN muhabiri Itay Blumental, İsrail askerlerinin Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere çıktığını ve aktivistlerin iletişim kesintileri yaşadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 22:20
İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri, İsrail ordusunun insani yardım amaçlı Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosundeki gemilere çıkmaya başladığını duyurdu.

Muhabirin Paylaşımı

Itay Blumental, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin filodaki bazı gemilere çıktığını belirtti.

Saldırı ve Ele Geçirme İddiaları

KAN muhabiri, İsrail ordusunun filo üzerinde saldırılara başladığını ve bazı gemilere İsrail komandolarının çıktığını aktardı.

Aktivistlerin Bildirimi

Aktivistler ise iletişimlerin yer yer kesildiğini bildirerek, İsrail ordusunun gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığını öne sürdü.

Olayla ilgili gelişmeler ve doğrulamalar geldiğinde haber akışında güncelleme yapılacaktır.

