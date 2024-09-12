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İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ailesi Taziyeleri Kabul Ediyor

Ayşenur Ezgi Eygi'nin dedesi, torununun ölümünden dolayı büyük bir üzüntü içinde taziyeleri kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:42
İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ailesi Taziyeleri Kabul Ediyor

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ailesi Cenaze Bekliyor

İsrail askerlerinin ateşiyle yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi'nin dedesi Şahin Birden, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki evinde taziyeleri kabul etti. Dede Birden, "Cenazenin gelmesini bekliyoruz. Gelince Yatağan'dan Didim'e götüreceğiz" dedi.

ABD'de Yaşayan Kızı Üzüntü İçinde

Dedesi Şahin Birden, Yatağan'daki evinin önünde AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Özellikle Rabia Birden Eygi adındaki kızı Amerika'dan gelerek taziyelerde bulundu. Dede, "Torunumun öldürülmesini duyduğumuzda yıkıldık. Cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için çaba gösteren yetkililere teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Barışçıl Gösterilerde Hayatını Kaybetti

Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir gösteride, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanmış ve hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Eygi, Filistinlilere destek vermek amacıyla barışçıl yöntemlerle etkinliklerde bulunan Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tepki

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin hayatını kaybetmesini lanetleyerek, İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçların hesabını vermesi için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Dedesi Şahin Birden, kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, kederli günlerinde yalnız bırakılmadıklarını belirtti.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Muğla'nın Yatağan ilçesinde...

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan dedesi evinde taziyeleri kabul etti. Dede Şahin Birden, Yatağan ilçesi Yeni Mahalle'deki evinin önünde, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Muğla'nın Yatağan ilçesinde...

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan dedesi evinde taziyeleri kabul etti. Dede Şahin Birden, Yatağan ilçesi Yeni Mahalle'deki evinin önünde, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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