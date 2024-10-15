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İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Gözaltılar

İsrail, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarla 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Çatışmalar ve baskılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:38
İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Gözaltılar

İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Sürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği operasyonlarda en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltıların, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada kaydedildiği belirtildi.

Baskınlarda Çocuk ve Gazeteciler de Var

Söz konusu baskınlar sırasında aralarında bir kız çocuğunun, eski tutukluların ve gazetecilerin de bulunduğu Filistinlilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltına aldıkları kişilerin aile üyelerine karşı saldırgan tutumlar sergilediği ve tehditte bulundukları ifade edildi.

Son Durum ve Artan Gerilim

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısının 11 bin 300'ü aştığı bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonrası bu tür baskınlarda artış gözlemleniyor.

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