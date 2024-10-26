İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Gözaltılar

Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonları Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği operasyonlar sırasında çocukların da aralarında bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden Açıklama

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail askerlerinin bölgedeki Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınların sürdüğünü duyurdu. Bu baskınlar sırasında, gözaltına alınan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Baskınlar ve Sonuçları

Yapılan baskınlar, Filistinlilerin evlerinin ciddi şekilde tahrip edilmesine neden oldu. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toplam gözaltı sayısı, 7 Ekim 2023'ten bu yana 11 bin 400'ü geçti.

İsrail'in Gazze Saldırısının Ardından Artan Gözaltılar

İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıların başladığı tarihten itibaren, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve çeşitli saldırılarda önemli bir artış gözlemlendi.

Can Kaybı Rakamları

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda 166'sı çocuk olmak üzere 760 Filistinli hayatını kaybetti.