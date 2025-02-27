İsrail Askerlerinden Nablus'ta Gözaltı: Bir Filistinli Yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde gerginliği artıran bir müdahaleye imza attı. Kusra beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, İsrail askerleri bir Filistinli gencin yaralanmasına neden olduktan sonra kişiyi gözaltına aldı.

Kusra Belediye Başkanı Hani Avde, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail özel kuvvetlerinin beldede bir evi kuşattığını, yaralanan genci sedyeye taşıyarak askeri araçlardan birine götürdüklerini" ifade etti. Başkan Avde, yaralı Filistinlinin sağlık durumu hakkında bilgi vermediklerini belirtti.

Olayın ardından, İsrail güçlerinin Kusra beldesine baskınlar düzenleyerek, gerçek mermi ve gaz bombası kullandığı kaydedildi.

İsrail'in Kuzey Batı Şeria'ya Yönelik Saldırıları

Ateşkesin ardından, 19 Ocak tarihinden itibaren İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik şiddetli saldırılarda bulunmaya başladı. 21 Ocak'ta, Cenin kentine “Demir Duvar” adını verdiği bir operasyon gerçekleştirdi. Cenin'de yoğunlaşan saldırılar, 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta ise Tubas bölgesine kadar genişledi.

İsrail ordusunun 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çektiği bildirildi. Ancak, 9 Şubat'tan itibaren saldırılar, Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde arttı.

Sadece 21 Ocak tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılar sonucunda, en az 63 Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı ve bölgedeki yapılar büyük çapta tahrip oldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 168’i çocuk, 926'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 7000'e yakın kişi de yaralandı.