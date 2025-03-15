İsrail Askerlerinden Skandal Görüntüler: Gazze'de Yaylım Ateşi

İsrail askerlerinin Purim Bayramı'nda Gazze'ye yaylım ateşi açması büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 19:19
İsrail Askerlerinden Skandal Görüntüler: Gazze'de Yaylım Ateşi

İsrail askerlerinin, Yahudi geleneklerine göre kostüm giyilerek kutlanan Purim Bayramı sırasında Gazze Şeridi'nde rastgele yaylım ateşi açtığı görüntüler sosyal medya üzerinde tartışma yarattı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan görüntülerde, askerlerin harabeye dönmüş Gazze'de Purim'i kutlamak amacıyla ateş açtığı anlar yer alıyor. İzleyiciler, bu olayın insanlık hali ve savaşın getirdiği yıkım ile ne kadar çelişkili olduğunu vurguladı.

Belirli bir grup İsrail askerinin, bölgedeki Filistinli sivilleri hiçe sayarak yaylım ateşi başlattığı anlar dikkat çekici bir şekilde kaydedilmiş. Görüntülerde, kafasına palyaço şapkası takmış bir tabur komutanının Yahudi kutsal metinlerinden alıntı okuduğu görülüyor.

Bu olayın ardından İsrail ordusu, olayla ilgili bir açıklama yaparak askerlerin Gazze’den uzaklaştırıldığını ve haklarında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, böyle bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirtti.

İbrani takvimine göre, Purim Bayramı bu yıl 14-15 Mart tarihlerinde kutlandı.

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