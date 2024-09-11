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İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Eygi'nin Arkadaşı, Biden'ın 'Kaza' Açıklamasını Eleştirdi

Hamid Ali, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin Biden'ın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:13
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Eygi'nin Arkadaşı, Biden'ın 'Kaza' Açıklamasını Eleştirdi

İsrail'in Saldırısı ve Biden'ın Açıklamaları

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin yakın arkadaşı Hamid Ali, ABD Başkanı Joe Biden'ın olay hakkında yaptığı "kaza" yorumu üzerine sert eleştirilerde bulundu.

Eygi'nin Ölümü ve Alınması Gereken Sorumluluk

26 yaşındaki Eygi'nin, Batı Şeria'daki bir gösteri sırasında bir İsrailli keskin nişancı tarafından başından vurularak hayatını kaybettiğini hatırlatan Ali, bu olayın bir kaza olmadığını vurguladı. Eygi'nin barışçıl bir şekilde adalet aradığını belirten Ali, katilinin hesap vermesi gerektiğini savundu.

Biden'dan Beklentiler

Ali, dört gündür Biden'dan bir telefon beklediklerini ve başsağlığı dilemesini, aynı zamanda Eygi'nin ölümü ile ilgili bağımsız bir soruşturma başlatması için talimat vermesini umduklarını ifade etti.

Eygi'nin Ölümüne Dair Detaylar

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde gerçekleşen işgal karşıtı bir gösteride öldürüldü. Biden, Eygi'nin ölümüne dair "Öyle gözüküyor ki bu, bir kazaydı. (Kurşun) Yerden sekerek kazara onu vurmuş." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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