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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Açıklama: Hedeflerimiz Belli

İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a yönelik saldırılar gerçekleştirirken, Netanyahu hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 22:02
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Açıklama: Hedeflerimiz Belli

İsrail'den Kritik Açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın üst düzey komutanı İbrahim Akil’i hedef alan Beyrut'taki saldırı sonrası sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Netanyahu, "Hedeflerimiz açık, eylemlerimiz ortada." şeklinde yazdı.

Savunma Bakanı Gallant'ın Değerlendirmeleri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, aynı gün yaptığı açıklamada, "Beyrut'taki Dahiye mahallesinde bile düşmanlarımızın peşine düşmeye devam edeceğiz," dedi. Gallant, Hizbullah ile devam eden çatışmaların, İsrail’in kuzeyinde tahliye edilenlerin evlerine geri dönene kadar süreceğini ifade etti.

Savaşın Yeni Aşaması

Gallant, savaşın yeni aşamasında önemli fırsatlar olduğunu, ancak buna karşılık önemli risklerin de bulunduğunu belirtti. "Zaman geçtikçe Hizbullah artan bir bedel ödeyecek," diye ekledi.

Hava Saldırısının Sonuçları

İsrail ordusu, Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah’ın Rıdvan biriminin komutan vekili Akil’in hedef alındığını ve saldırıda öldüğünü belirtti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

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