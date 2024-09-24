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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Lübnan'a Saldırılar Hakkında Açıklama

Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıların süreceğini duyurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:56
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Lübnan'a Saldırılar Hakkında Açıklama

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah'a karşı başlatılan saldırıların devam edeceğini açıkladı. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusuna ait bir istihbarat üssünü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Görüntülü Açıklama ile Mesaj Verdi

Netanyahu, ziyaretin ardından yaptığı görüntülü açıklamada, ordunun Lübnan'daki operasyonlarına vurgu yaparak, "Lübnan halkıyla değil, Hizbullah ile savaşıyoruz" ifadesini kullandı. Gelişen durumlara rağmen Hizbullah hedefinin öncelik olduğunu belirtti.

Ölü Sayısı Güncellendi

İsrail ordusunun 23 Eylül sabahından itibaren Lübnan'ın güney bölgeleri, Bekaa ve Baalbek'e yönelik düzenlediği hava saldırılarında, Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 558 kişi hayatını kaybetti. Bu ölülerin 50'sinin çocuk ve 95'inin kadın olduğu kaydedildi. Ayrıca 1835 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Göç Dalgası Devam Ediyor

Beyrut ve ülkedeki kuzey bölgelerinden, güneydeki çatışmalar nedeniyle büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Lübnan halkı, devam eden saldırılardan etkilenerek evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

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