İsrail Basını, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılma Toplantısındaki Gelişmeleri Aktardı

İsrail basını, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiği toplantıya dair detayları paylaştı ve olası senaryoları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:56
İsrail Basını, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılma Toplantısındaki Gelişmeleri Aktardı

İsrail, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılma Toplantısını Erteledi

İsrail basını, Hamas ile yürütülen esir takası müzakerelerine dair bazı önemli detayları duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki güvenlik istişare toplantısında, Filistinli esirlerin serbest bırakılması sürecinin askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik İstişare Toplantısına Üst Düzey Katılım

Toplantıya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Şas Partisi lideri Haham Aryeh Deri gibi üst düzey yetkililerin katıldığı belirtildi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri, Gazze’deki 4 İsrailli esirin teslimatıydı.

Erken Cenaze Teslimat İsteği

İsrail yönetiminin gündeminde, söz konusu 4 İsrailli esirin cenazesinin perşembe gününden önce teslim alınması ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının daha fazla esiri kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi yer aldı.

Haberlere göre, toplantıda daha fazla esirin serbest kalması için ateşkesi uzatma veya Gazze’ye yönelik saldırılara yeniden başlama seçenekleri üzerinde duruldu.

Filistinli Esirlerin Beklentileri Alt Üst Oldu

Maariv gazetesi, Filistinli esirlerin beklerken yaşadıkları hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Toplantının ardından, serbest bırakılmaları beklenen esirler, Kızılhaç otobüslerine bindirildikten sonra tekrar hapishanelerine geri gönderildi.

Açıklanan Toplantı Detayları

Filistinli esirlerin serbest bırakılması konusunda gerilim artarken, Hamas daha önce cefasını çektiği 6 İsrailli esiri serbest bıraktı. Ancak İsrail yönetiminin, güvenlik istişare toplantısından çıkacak sonuçları beklemesi dikkat çekti.

İsrail'in Sert Tepkisi ve Uluslararası Duyarlılık

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıda olduğu belirtildi. İsrail, Hamas’ın anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek uluslararası toplumu bu konuda baskı yapmaya çağırdı.

Sonuç olarak, bu gelişmeler, İsrail’in esir takası ve ateşkes müzakerelerinde ne denli hassas olduğunu ortaya koyuyor.

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