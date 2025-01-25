İsrail Basını, Filistinli Tutukluların Serbest Bırakılacak İsimlerini Açıkladı

İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında bugün yapılması beklenen esir takasının ikinci aşamasında serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimlerini duyurdu. KAN devlet televizyonunun haberine göre, müebbet hapis cezasına çarptırılan Zekeriya Zubeydi, Ahmed Bergusi, Vail Kasım ve Mahmud Atallah gibi isimler söz konusu serbest bırakma listesinde yer alıyor.

Serbest Bırakılacak Filistinliler

Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi, 2021 yılında İsrail hapishanesinden firar eden 6 Filistinliden biri olarak dikkat çekiyor. Ahmed Bergusi ise, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde doğdu ve 2002 yılında tutuklandı. Bergusi, 13 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vail Kasım, Kudüs'te doğmuş olup, "Silvan Hücresi" olarak adlandırılan örgüt kapsamında birçok saldırı düzenlemekle suçlandı. 2002 yılında tutuklanan Kasım, 3 bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı. Mahmud Atallah ise, İsrail'le işbirliği yapmakla suçlanan birini öldürmekten müebbet ve ek olarak 15 yıl hapis cezası aldı.

Esir Takası Anlaşması Detayları

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci turu bugün gerçekleştirilecek. Bu anlaşma gereği, Hamas 4 İsrailli kadın askeri serbest bırakacakken, İsrail 200 Filistinli tutukluyu özgürlüğüne kavuşturacak.

Her bir İsrailli asker karşılığında 50 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması öngörülüyor. Bu serbest bırakılacakların 30'u müebbet, 20'si ise ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden oluşacak. Hamas, serbest bırakılacak askerlerin isimlerini Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag olarak duyurdu.

Arabuluculuk ve Anlaşma

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak 2023'te İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girdi ve üç aşamadan oluşması planlanıyor. İlk aşama kapsamında, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

Bu kapsamda, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Aynı gün içinde, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de Batı Şeria'da Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.