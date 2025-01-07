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İsrail Başsavcısı: 7 Ekim Tecavüz İddiaları Asılsız

İsrail Başsavcısı Moran Gaz, 7 Ekim'deki saldırılara ilişkin tecavüz iddialarının bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:25
İsrail Başsavcısı: 7 Ekim Tecavüz İddiaları Asılsız

İsrail Başsavcısı'ndan Önemli Açıklama

İsrail Başsavcısı Moran Gaz, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından gerçekleştirilen Aksa Tufanı sırasında rapor edilmiş tecavüz vakalarının bulunmadığını duyurdu. Gaz, Yedioth Ahronot gazetesine verdiği röportajda, bu konuda yürütülen kapsamlı soruşturmalara rağmen herhangi bir kanıta ulaşamadıklarını ifade etti.

İddiaların Asılsız Olduğu Belirtiliyor

Gaz, "Nihayetinde, herhangi bir şikayetçimiz yok. Medyaya yansıyanlarla sonunda ortaya çıkacak olanlar tamamen farklı olacak," şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail'deki kadın hakları örgütlerine yönlendirme yaptıklarını ve işbirliği teklifinde bulunduklarını, ancak kadın hakları kuruluşlarının kendilerine herhangi bir başvuruda bulunmadığını belirtti.

Hukuki Süreç Yok

Moran Gaz, savcılık makamlarının tecavüz iddialarına ilişkin hiçbir şikayet olmaması dolayısıyla hukuki süreç başlatmadığını vurguladı.

Hamas'ın Cinsel Saldırı İddiaları

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında İsrailli kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki iddialar, hem İsrail hem de uluslararası basında geniş yankı bulmuştu. Bu konuyla ilgili olarak The New York Times, "Sözsüz Çığlıklar: Hamas 7 Ekim'de Cinsel Şiddeti Nasıl Silahlandırdı" başlıklı bir makale yayımladı.

Makalenin yazımında yer alan Anat Schwartz, haberin daha önce yanlış bilgi iletmiş olan Zaka ve ordu mensuplarının değerlendirmelerine dayandığını kabul etti. Schwartz, tecavüz hikayelerini doğrulayacak hiçbir tanığa ulaşamadıklarının altını çizdi.

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