İsrail Batı Şeria'da 17 Filistinliyi Gözaltına Aldı, UNRWA Sağlık Merkezi Kapatıldı

İsrail Batı Şeria'da 17 Filistinliyi Gözaltına Aldı, UNRWA Merkezi Kapatıldı

Ramallah ve çevresinde geniş çaplı baskınlar ve kısıtlamalar yaşandı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da, biri çocuk olmak üzere 17 Filistinliyi gözaltına aldı ve Ramallah'ta Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir sağlık merkezini kapattı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Celzun'da evlere zorla girilerek arama yapıldı ve burada 5 Filistinli gözaltına alındı. Aynı kampta bulunan UNRWA'ya ait sağlık merkezi kapatıldı; askerler daha sonra kampı terk etti.

Ramallah kentinin Ayn Misbah Mahallesi'nde ise İsrail askerleri ev baskınları düzenleyerek 14 yaşındaki İsmail es-Sarsur ile 18 yaşındaki kuzeni Mahmud es-Sarsur'u gözaltına aldı.

Ordu ayrıca El Halil kentine bağlı Beyt Ummar ve Zahiriyye beldelerinde toplam 6, Beytüllahim'in Beyt Fuccar beldesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldı. El Halil'de askerler kent ve çevresindeki beldelerin girişlerine çok sayıda askeri kontrol noktası kurup ana yolları trafiğe kapatarak Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtladı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Akaba beldesinde bir eve baskın yapılarak bir Filistinli gözaltına alınırken, Nablus'taki hedef ise Asker el-Kadim Mülteci Kampı oldu ve burada da bir kişi gözaltına alındı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde İsrail ordusu, buldozerlerle bir lokantanın avlusunu yıktı. Ayrıca Ramallah'a bağlı Burka beldesinde Filistinlilerin evlerine ateş açıldığı bildirildi. Burka Köy Meclisi Başkanı Sayil Kenan, gaspçı İsraillilerin Burka'nın merkezine baskın düzenlediğini ve evlere ateş açtığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıdan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.