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İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Batı Şeria'da gerçekleştirilen baskınlarda 22 Filistinli gözaltına alındı. Gözaltılar insan hakları ihlalleriyle dolu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:49
İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu'ndan Batı Şeria'ya Operasyon

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlar kapsamında en az 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Derneği, yapılan bu baskınların devam ettiğini belirtti.

Baskınlarda Gözaltına Alınanlar

Açıklamalara göre, El Halil, Ramallah, Beytüllahim, Kudüs ve Tubas'taki El-Faria Mülteci Kampı'na yapılan baskınlarda; iki çocuğun, bir gazetecinin ve eski tutukluların da bulunduğu 22 Filistinli gözaltına alındı.

İnsan Hakları İhlalleri

Baskınlar sırasında Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin yaşandığına dikkat çeken dernek, evlerin tahrip edildiğini ve gözaltına alınan kişilerin ailelerinin tehdit edildiğini ifade etti.

Gözaltı Sayısında Artış

7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısı 11 bin 200'ü aştı. Aynı tarih itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.

Gözaltılar ve baskınlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırının ardından ciddi şekilde arttı. Olaylar, bölgedeki gerilimi ve insan hakları ihlallerini derinleştirmeye devam ediyor.

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