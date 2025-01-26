DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.752.673 -0,17%

İsrail, Batı Şeria'da 45 Evin Yıkımına Karar Verdi

İsrail, Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki en-Numan köyünde 45 evin yıkımını onayladı, bu durum yeniden tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:54
İsrail, Batı Şeria'da 45 Evin Yıkımına Karar Verdi

İsrail'den Batı Şeria'ya Yeni Yıkım Kararı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki en-Numan köyünde 45 evin yıkımına karar verdi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri Kudüs Belediyesi yetkilileriyle birlikte köye baskın düzenleyerek, yıkım işlemlerini başlatmayı planlıyor.

Yıkım kararı, köydeki yapıların ruhsatlarının eksik olduğu gerekçesiyle alındı. Ancak, köydeki birçok evin 1948'den önce inşa edildiği ifade ediliyor. Numan köyünün ileri gelenlerinden Cemal ed-Daravi, yıkım kararının, köy sakinlerini yerinden etmeyi ve bölgeyi Kudüs Belediyesi sınırlarına dahil etmeyi amaçladığını belirtti.

Daravi, köydeki evlere daha önce altı kez yıkım emri verildiğini ve bu kararların sürekli bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. İsrail'in Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde gerçekleştirdiği yıkımlardan etkilenen Filistinli sayısının 90 bini geçtiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl, 450'si ev olmak üzere Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde toplam 493 yapı yıkanırken, 2024 yılında 1767 ev ve yapının yıkılması hedefleniyor. Bu durum, yaklaşık 4 bin 258 Filistinliyi zorla göç ettirdi.

İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yıkım faaliyetlerinin toplamda 165 bin 55 Filistinliye zarar verdiği bildiriliyor. Bu bağlamda, 1995'te imzalanan 'İkinci Oslo Anlaşması' çerçevesinde Batı Şeria'nın A, B ve C bölgelerine ayrıldığı hatırlatılıyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Baro Başkanı Barut'tan Yangın Soruşturması Açıklamaları
2
Gaziantep ve Çevre İllerde Miraç Kandili Coşkusu
3
Çad'da Çiftçiler ve Hayvancılar Arasındaki Çatışmada 7 Kişi Hayatını Kaybetti
4
İsrail'in Lübnan Güneyinde Saldırıları: 22 Ölü, 124 Yaralı
5
Ahtamar Efsanesi Müzikali 26 Ocak'ta AKM'de Sanatseverlerle Buluşacak
6
Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'den "Sanatla Büyümek" Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler