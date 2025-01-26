İsrail, Batı Şeria'da 45 Evin Yıkımına Karar Verdi

İsrail'den Batı Şeria'ya Yeni Yıkım Kararı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki en-Numan köyünde 45 evin yıkımına karar verdi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri Kudüs Belediyesi yetkilileriyle birlikte köye baskın düzenleyerek, yıkım işlemlerini başlatmayı planlıyor.

Yıkım kararı, köydeki yapıların ruhsatlarının eksik olduğu gerekçesiyle alındı. Ancak, köydeki birçok evin 1948'den önce inşa edildiği ifade ediliyor. Numan köyünün ileri gelenlerinden Cemal ed-Daravi, yıkım kararının, köy sakinlerini yerinden etmeyi ve bölgeyi Kudüs Belediyesi sınırlarına dahil etmeyi amaçladığını belirtti.

Daravi, köydeki evlere daha önce altı kez yıkım emri verildiğini ve bu kararların sürekli bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. İsrail'in Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde gerçekleştirdiği yıkımlardan etkilenen Filistinli sayısının 90 bini geçtiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl, 450'si ev olmak üzere Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde toplam 493 yapı yıkanırken, 2024 yılında 1767 ev ve yapının yıkılması hedefleniyor. Bu durum, yaklaşık 4 bin 258 Filistinliyi zorla göç ettirdi.

İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yıkım faaliyetlerinin toplamda 165 bin 55 Filistinliye zarar verdiği bildiriliyor. Bu bağlamda, 1995'te imzalanan 'İkinci Oslo Anlaşması' çerçevesinde Batı Şeria'nın A, B ve C bölgelerine ayrıldığı hatırlatılıyor.