İsrail, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria’da Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlarda, 5 Filistinli gözaltına alındı. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Dura kasabasına baskın düzenlediğini bildirdi.

Dura Kasabasında Gözaltılar ve Çatışmalar

Baskın sırasında, İsrail askerleri Filistinlilere ateş açarken, göz yaşartıcı gaz bombaları da kullandı. Bu olaylar sonucu, 2 genç gözaltına alındı. Ayrıca, aktivistler İsrail askerlerinin kasabanın ortasında gelişigüzel ateş açtığını ve bu anları gösteren görüntüler paylaştı.

Beyt Emr ve El-Hıdır Kasabalarındaki Olaylar

İsrail ordusunun El Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr kasabasına düzenlenen baskında, olaylar yaşandı. Olaylar sırasında gerçek ve plastik mermilerin kullanılması sonucu çok sayıda kişi gazdan etkilendi. Ayrıca, 23 yaşındaki İbrahim Ahmed Sami Sabarina da darp edilerek gözaltına alındı.

Demir Bariyerlerin Kapatılması

Baskınlar sırasında, Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdır kasabasına yapılan baskında da, İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı. Aynı zamanda, Beytüllahim'in kırsalında bulunan köylerin girişlerindeki demir bariyerler kapatıldı.

Tulkerim’de Ek Gözaltılar

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin doğusundaki Zinaba banliyösüne yapılan baskında ise, 2 genç daha gözaltına alındı. Olaylar, bölgedeki gerilimin artmasına sebep oldu.