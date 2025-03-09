İsrail, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Çatışmalarda çok sayıda kişi gazdan etkilendi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 06:10
İsrail, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria’da Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlarda, 5 Filistinli gözaltına alındı. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Dura kasabasına baskın düzenlediğini bildirdi.

Dura Kasabasında Gözaltılar ve Çatışmalar

Baskın sırasında, İsrail askerleri Filistinlilere ateş açarken, göz yaşartıcı gaz bombaları da kullandı. Bu olaylar sonucu, 2 genç gözaltına alındı. Ayrıca, aktivistler İsrail askerlerinin kasabanın ortasında gelişigüzel ateş açtığını ve bu anları gösteren görüntüler paylaştı.

Beyt Emr ve El-Hıdır Kasabalarındaki Olaylar

İsrail ordusunun El Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr kasabasına düzenlenen baskında, olaylar yaşandı. Olaylar sırasında gerçek ve plastik mermilerin kullanılması sonucu çok sayıda kişi gazdan etkilendi. Ayrıca, 23 yaşındaki İbrahim Ahmed Sami Sabarina da darp edilerek gözaltına alındı.

Demir Bariyerlerin Kapatılması

Baskınlar sırasında, Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdır kasabasına yapılan baskında da, İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı. Aynı zamanda, Beytüllahim'in kırsalında bulunan köylerin girişlerindeki demir bariyerler kapatıldı.

Tulkerim’de Ek Gözaltılar

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin doğusundaki Zinaba banliyösüne yapılan baskında ise, 2 genç daha gözaltına alındı. Olaylar, bölgedeki gerilimin artmasına sebep oldu.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Nevşehir'de Yayalara Çarpan Sürücü Hakim Karşısında
3
Uysal'dan Öcalan'ın Çağrısına Sert Yanıt: PKK'nın Vesayeti Kaldırılmalı
4
Diyarbakır'da Kaybolan Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu
5
Arap Birliği'nden Suriye'deki Güvenlik Güçlerine Yönelik Saldırıya Sert Tepki
6
İtalya'da Kadına Yönelik Şiddet Protestoları ve Yeni Yasa Tasarısı
7
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!