İsrail Batı Şeria’da 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı, Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı; El Halil'de bir genç darbedilip hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 13:06
WAFA: Baskınlarda bir kişi darbedilerek hastaneye sevk edildi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdiği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı ve bir kişiyi darbetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Nablus, Cenin, Tulkerim ve El Halil başta olmak üzere Batı Şeria’nın farklı bölgelerine operasyon düzenledi.

Nablus’un kuzeyindeki Maacin ve Cebel mahalleleri ile doğusundaki Balata Mülteci Kampı'ndaki evlere baskın düzenlendi; bu bölgelerde 4 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri ayrıca Tulkerim’in kuzeyindeki Illar beldesine baskın düzenledi. Üniversite öğrencisi Mikdad Şedid, evine yapılan baskının ardından gözaltına alındı.

Cenin kentinin güneyindeki Kabatiya beldesinde bir Filistinlinin evi kuşatıldı ve ev sahibi gözaltına alındı.

El Halil kentinin güney ve kuzeyinde düzenlenen baskınlarda 3 Filistinli daha gözaltına alındı.

El Halil’in batısındaki İdna beldesinde bir Filistinli, aracından zorla indirilip darp edildi; ağır şekilde yaralanan genç tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözlemleniyor.

Bu süreçte İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'in üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

