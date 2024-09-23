İsrail, Batı Şeria'da Bir Evi Daha Yıktı

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Yıkımlara Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde, 'ruhsatsız olduğu' gerekçesiyle bir evi daha yıktı. Bu olay, Filistinli Muhenned Ebu Cehışa'nın evini de kapsıyor.

El Halil'deki Yıkım Detayları

Ebu Cehışa, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil'in batısındaki İzna beldesine baskın düzenledi. İki katlı ve 220 metrekarelik evi, 'C' bölgesi statüsünde olduğu için yıkıldı. Yıkım esnasında komşularının yardımıyla eşyalarını dışarı çıkarma fırsatı bulduğunu belirten Ebu Cehışa, bu durumu beklemediğini ifade etti.

Bir Diğer Yıkım da Eriha'da Gerçekleşti

Bu yıkımın yanı sıra, İsrail sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Eriha kentindeki El-Ciftlik beldesinde de benzer bir yıkım gerçekleştirdi. 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlattıktan sonra, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşadığı belirtiliyor. Filistin resmi verilerine göre, 2024 yılının ilk yarısında İsrail ordusu, Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.

Oslo Anlaşmaları ve Bölgelerin Yönetimi

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C olarak üç bölgeye ayrıldı. 'A bölgesi', Filistin yönetimine idari ve güvenlik olarak bırakılırken; 'B bölgesi' idari olarak Filistin'e, güvenlik olarak ise İsrail'e devredildi. 'C bölgesi' ise tamamen İsrail'in idare ve güvenliğine bırakılmış durumda.