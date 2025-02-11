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İsrail Batı Şeria'da Yeni Yasadışı Yerleşim İnşa Ediyor

İsrail, Batı Şeria'nın güneyinde yeni yasadışı yerleşim yeri inşaatına başladı. Yeni yerleşim, 'Nahal Helitz' adıyla anılıyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:08
İsrail Batı Şeria'da Yeni Yasadışı Yerleşim İnşa Ediyor

İsrail'in Yeni Yerleşimi: Nahal Helitz

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, gasbedilen topraklar üzerinde yeni bir yasadışı yerleşim yeri kurmaya başladı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile bağlantılı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Müeyyed Şaban, bu gelişmeyi doğruladı.

Hedef Kudüs ile Beytlahim Arasındaki Bağları Kesmek

Şaban, “İsrail işgal devleti, Beytlahim kentindeki Bittir Köyü toprakları üzerinde yeni bir yerleşim inşasına başladı.” ifadesini kullanarak, yeni yerleşim yerinin "Nahal Helitz" olarak adlandırıldığını belirtti. Ayrıca, bu adımın Kudüs ile Beytlahim arasındaki mesafeyi artırma hedefini taşıdığının altını çizdi.

Tel Aviv'in Büyük Kudüs Projesi ve Yeni Tehditler

Müeyyed Şaban, bu projenin Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki coğrafi sürekliliği tehdit ettiğini vurguladı. Bu sürecin Tel Aviv'in Büyük Kudüs Projesi'nin uygulamaları kapsamında ağır ve kademeli adımlar olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Uluslararası Tepkiler ve Arazi İlanları

Şaban, söz konusu projenin, Haziran 2024'te Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili beklenen uluslararası desteğe karşılık olarak inşa edilmeye başlandığını ifade etti. İnisiyatifin hemen ardından, İsrail’in 120 dönüm ve sonrasında 600 dönüm karşılığında araziler el koyarak projeye tahsis ettiğini belirtti.

İsrail verilerine göre, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da gasp yoluyla ele geçirilen Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla silahlı "İsrailli sivil" ikamet ediyor.

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