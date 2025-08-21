DOLAR
40,94 0%
EURO
47,71 0,1%
ALTIN
4.395,56 0,22%
BITCOIN
4.657.779,99 0,52%

İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak

İsrail, Boeing'den 2 KC-46 havadan yakıt ikmal uçağı almak için yarım milyar dolarlık anlaşma imzalayacak; alım ABD'nin yıllık 3,8 milyar dolarlık yardımıyla finanse edilecek.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 17:11
İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak

İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak

İsrail, ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'den 2 adet KC-46 havadan yakıt ikmal uçağı daha satın alma kararı aldı. Savunma Bakanlığı, satın alma planının bakanlık tarafından onaylandığını duyurdu.

Satın alma ve maliyet

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ile Boeing arasında yakında imzalanacak anlaşmanın maliyeti yarım milyar dolar olacak. Söz konusu alımın, ABD'nin Tel Aviv yönetimine her yıl yaptığı 3,8 milyar dolarlık askeri yardımlarla finanse edileceği bildirildi.

Askeri etkisi

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, bu anlaşmayla İsrail ordusunun envanterine girecek 2 havadan yakıt ikmal uçağının Hava Kuvvetleri'ni güçlendireceğini belirtti.

Mevcut anlaşmalar ve filo

İsrail ile Boeing arasında 2022'de 4 adet KC-46 yakıt ikmal uçağı alımı için anlaşma imzalanmıştı; bu uçaklar henüz teslim edilmedi. KC-46'lar, İsrail ordusunun mevcut eski yakıt ikmal uçağı filosunu; KC-130 Hercules ve Boeing 707 modellerini ikame edecek.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak
2
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
3
Brüksel'de Gazeteci Örgütleri: İsrail'in Gazze'deki Basına Yönelik Saldırıları Kınandı
4
Sakız Adası'nda Orman Yangınları: 122 bin 690 Dönüm Zarar
5
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
6
Petr Pavel: Çekya Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım