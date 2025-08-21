İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak

İsrail, ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'den 2 adet KC-46 havadan yakıt ikmal uçağı daha satın alma kararı aldı. Savunma Bakanlığı, satın alma planının bakanlık tarafından onaylandığını duyurdu.

Satın alma ve maliyet

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ile Boeing arasında yakında imzalanacak anlaşmanın maliyeti yarım milyar dolar olacak. Söz konusu alımın, ABD'nin Tel Aviv yönetimine her yıl yaptığı 3,8 milyar dolarlık askeri yardımlarla finanse edileceği bildirildi.

Askeri etkisi

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, bu anlaşmayla İsrail ordusunun envanterine girecek 2 havadan yakıt ikmal uçağının Hava Kuvvetleri'ni güçlendireceğini belirtti.

Mevcut anlaşmalar ve filo

İsrail ile Boeing arasında 2022'de 4 adet KC-46 yakıt ikmal uçağı alımı için anlaşma imzalanmıştı; bu uçaklar henüz teslim edilmedi. KC-46'lar, İsrail ordusunun mevcut eski yakıt ikmal uçağı filosunu; KC-130 Hercules ve Boeing 707 modellerini ikame edecek.