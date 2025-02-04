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İsrail, Cenin'de Sivilleri Hedef Alan Evi Yıktı: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda sivil bir evi yıktı. Enkazda 1 kadın ve 3 çocuğun kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:27
İsrail, Cenin'de Sivilleri Hedef Alan Evi Yıktı: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Cenin Mülteci Kampı'ndaki Yıkımı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Cenin Mülteci Kampı'nda, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu bir evi yıktığı bildirildi. Sivil savunma ekipleri, yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Arama Kurtarma Faaliyetleri Sürüyor

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, yapılan yazılı açıklamada, yıkımın Ed-Demec Mahallesi'nde gerçekleştiğini belirtirken, enkaz altında 1 kadın ve 3 çocuğun bulunduğu tespit edildi. Sivil savunma ekiplerinin hemen olay yerine intikal ettiği ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. İlk belirlemelere göre enkaz altında yaşayanların olabileceği bilgisi verildi.

İsrail'in Saldırıları ve Etkileri

Cenin'deki bu saldırı, 19 Ocak Pazar günü Gazze'de varılan ateşkesin ardından, 21 Ocak Salı günü İsrail ordusu tarafından başlatılan "Demir Duvar" operasyonunun bir parçası. İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde devam eden bu saldırılar, 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'e yönelmiş durumda.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırıları, ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, bölgedeki evlerin yıkımı ve sivil yerleşim alanlarının hedef alınması gibi ağır sonuçlar doğuran militarist eylemler sürdürülmektedir. Ayrıca bu saldırılar, bölge halkının yaşamını tehdit eden baskınlar ve hava saldırılarıyla desteklenmektedir.

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